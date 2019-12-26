В Кремле заговорили об урегулировании ситуации на Донбассе при Зеленском, но есть условие

В России имеют надежды на урегулирование конфликта на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском. В то же время там продолжают настаивать на прямом диалоге с пророссийскими боевиками.

За пять месяцев Зеленский "сумел сделать то, что его предшественник отказывался выполнять". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

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Лавров при этом сказал, что благодаря процессу разведения сил на Донбассе и "письменной фиксации текста" формулы Штайнмайера "стало возможным проведение в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате".

К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются,

– утверждает он.

В то же время российский министр в очередной раз подчеркнул, что между "сторонами конфликта" – Киевом и пророссийскими боевиками.

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин 9 декабря сели за стол переговоров.

Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.



О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канала