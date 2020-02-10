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      МИД Украины отреагировало на заявление Лаврова об обмене послами

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      МИД Украины отреагировало на заявление Лаврова об обмене послами / Коллаж 24 канала

      Министерство иностранных дел Украины не планирует назначать посла в Российской Федерации в ближайшее время.

      Об этом сообщило агентство "Украинские новости", ссылаясь на ответ пресс-службы МИД Украины.

      К слову: Россия снова обещает жестко защищать русскоязычных в Украине

      "Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ пока не планируется", – пояснили в МИД.

      Ранее Украина согласовала кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет. Однако в этом списке не было России.

      К слову, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова вернуть своего посла в Киев и принять посла Украины в Москве.

      Что известно о дипломатических отношениях Украины и России?Украина уволила посла в России Владимира Ельченко в 2015 году, а Россия Михаила Зурабова – в 2016 году. Все это время эти должности занимали только временно поверенные лица.

      В общем дипломатические отношения между государствами сведены к минимуму – работают лишь несколько рядовых членов посольств и консулы. Причиной этому стала вооруженная агрессия России против Украины.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Сергей Лавров Вадим Пристайко МИД Украины
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