10:17
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН ОСКАР 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН ОСКАР 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      В МИД России заговорили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

      155 Читати новину українською
      МИД России заявил об угрозе срыва нормандского саммита в апреле / ТАСС

      Запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе под угрозой срыва. Встречу могут отсрочить.

      В России объясняют, что из "Парижского пакета" сегодня выполнено якобы только одно требование – обмен пленными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщают "РИА Новости".

      Знайте больше: МИД Украины отреагировал на заявление Лаврова об обмене послами

      Российский министр утверждает, что другие условия – не выполнены, а "поведение украинцев и заявления из Киева" вызывают сомнения в его проведении.

      Без реального прогресса в исполнении "Парижского пакета", прежде всего – его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится,
      – сказал он.

      Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.

      Позиция Украины

      • Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате. Подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.
      • Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.

      Что известно о нормандский формат

      Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

      Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

      Польша в 2020 году изменит политику в отношении заробитчан: как это повлияет на украинцев
      сегодня
      1337
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Нормандский формат Вадим Пристайко МИД Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:00 Новый "премьер-министр" самопровозглашенной "ДНР": кто он на самом деле?
      Олександр Коваленко 63
      сегодня , 09:05 Россияне не купят: чего ждать от законопроекта о рынке земли
      Інна Жолобович 131
      10 февраля , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      Рузана Ємельянова 133
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 631
      сегодня , 08:00 Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020
      Ірина Вихрущ 522
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук