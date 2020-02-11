В МИД России заговорили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

Запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе под угрозой срыва. Встречу могут отсрочить.

В России объясняют, что из "Парижского пакета" сегодня выполнено якобы только одно требование – обмен пленными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщают "РИА Новости".

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Российский министр утверждает, что другие условия – не выполнены, а "поведение украинцев и заявления из Киева" вызывают сомнения в его проведении.

Без реального прогресса в исполнении "Парижского пакета", прежде всего – его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится,

– сказал он.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.

Позиция Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате. Подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.

Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.

Что известно о нормандский формат

Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала