В МИД России заговорили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле
Запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе под угрозой срыва. Встречу могут отсрочить.
В России объясняют, что из "Парижского пакета" сегодня выполнено якобы только одно требование – обмен пленными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщают "РИА Новости".
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Российский министр утверждает, что другие условия – не выполнены, а "поведение украинцев и заявления из Киева" вызывают сомнения в его проведении.
Без реального прогресса в исполнении "Парижского пакета", прежде всего – его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится,
– сказал он.
Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.
Позиция Украины
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате. Подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.
- Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.
Что известно о нормандский формат
Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.
Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.
О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала