Когда состоятся президентские выборы: заявление Парубия

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не знает о подготовке обращения в Конституционный суд относительно переноса даты президентских выборов, и отмечает, что, согласно Конституции, эти выборы должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Я считаю, что выборы должны состояться в соответствии с Конституцией. Если я не ошибаюсь, согласно Конституции, выборы проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий. Только так я вижу законные основания и законные условия", – сказал спикер.

Парубий отметил, что из официальных источников ему не известно о том, что готовится представление в КС с целью переноса даты президентских выборов.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.

Напомним, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец заявил, что, по его информации, в Конституционный суд Украины готовится представление с целью переноса даты президентских выборов.