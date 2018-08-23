Коли відбудуться президентські вибори: заява Парубія

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не знає про підготовку звернення до Конституційного суду щодо перенесення дати президентських виборів, і наголошує, що, згідно з Конституцією, ці вибори мають відбутися останньої неділі березня 2019 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-України".

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"Я вважаю, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції. Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією, вибори відбуваються останньої неділі березня п'ятого року повноважень. Тільки так я бачу законні підстави та законні умови", – сказав спікер .

Парубій зазначив, що з офіційних джерел йому не відомо про те, що готується подання до КС з метою перенесення дати президентських виборів.

Чергові вибори президента України мають відбутися останньої неділі березня 2019 року.

Нагадаємо, народний депутат із фракції "Народний фронт" Леонід Ємець заявив, що, за його інформацією, до Конституційного суду України готується подання з метою перенесення дати президентських виборів.