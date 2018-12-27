Когда создадут органы управления Православной церкви Украины: у Епифания сделали заявление

В Православной церкви Украины не будет никаких коренных изменений до получения томоса об автокефалии от Вселенского патриарха. Только после получения этого документа будет созван Синод, на котором создадут органы управления церковью.

Об этом рассказал представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор, передает "Прямой".

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"Ведутся переговоры о будущем церкви, что имеется в виду: церковь – новая, нет никаких подразделений, нет никаких органов, нет никаких комиссий. Это все будет создано, когда созовут Синод. Это органы церкви, которые будут отвечать за разные стороны жизни церкви. Сейчас ведутся переговоры", – отметил он.

Кроме того, священнослужитель отметил, что Синод будет созван только после получения ПЦУ томоса об автокефалии.

Как сказал владыка Епифаний, до получения томоса кардинальных изменений в церкви не будет. Мы ждем самый важный момент – это получение томоса. Когда томос будет получен, церковь будет независимая, легитимная, каноническая, уже ничего негативного к ней не придумаешь. Вот тогда Синод созывается и будут формироваться органы управления церкви,

– отметил отец Иван Сидор.

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что Православная церковь Украины имеет около семи тысяч приходов. Он также отметил, что качество приходов должно быть важнее количества.

Что такое томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

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