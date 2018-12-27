Коли створять органи управління Православної церкви України: в Епіфанія зробили заяву

У Православній церкві України не буде жодних докорінних змін до отримання Томосу про автокефалію від Вселенського патріарха. Лише після отримання цього документу буде скликаний Синод на якому створять органи управління церквою.

Про це розповів представник митрополита Київського та всієї України Епіфанія отець Іван Сидор, передає "Прямий".

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"Ведуться переговори про майбутнє церкви, що мається на увазі, церква – нова, немає ніяких підрозділів, немає ніяких органів, немає ніяких комісій. Це все буде створено, коли скличуть Синод. Це органи церкви, які будуть відповідати за різні сторони життя церкви. Зараз ведуться переговори", – зазначив він.

Окрім того, священослужитель зазначив, що Синод буде скликаний лише після отримання ПЦУ Томосу про автокефалію.

Як сказав владика Епіфаній, до отримання Томосу кардинальних змін в церкві не буде. Ми чекаємо на найважливіший момент – це отримання Томосу. Коли Томос буде отриманий – церква незалежна, легітимна, канонічна, вже нічого негативного до неї не придумаєш. Ось тоді скликається Синод і будуть формуватися органи управління церкви,

– наголосив отець Іван Сидор.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що Православна церква України має близько семи тисяч парафій. Він також наголосив, що якість парафій має бути важливішою за кількість.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

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