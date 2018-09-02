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Когда Украина получит Томос о предоставлении автокефалии православной церкви

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Перечислил все примеры самоуправства Москвы в отношении киевской метрополии – так вселенский патриарх Варфоломей открывал собрание верховных архиереев в Константинополе. 2 сентября прошел второй день синаксиса, и в центре – вопрос о предоставлении Украине Томоса.

То, что он все-таки будет, стало понятно еще несколько дней назад. К Варфоломею приезжал глава русской православной церкви – Кирилл. Однако, убедить не предоставлять украинской церкви автокефалию не смог.

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Машины съезжаются одна за другой – так накануне в Стамбуле начинался трехдневный синаксис – собрание всех верховных архиереев Константинопольской Православной Церкви во главе с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Последний раз он проходил в августе 2015 года.

Сегодня после обеда в центре внимания – украинский вопрос. Религиовед отмечает: Украина свое "домашнее задание" выполнила – теперь решение за Константинополем.

Остается теперь Вселенской патриархии только со своей стороны выполнить ту часть, которая объективно за ней остается, то есть провести переговоры со всеми поместными церквами, нейтрализовать откровенных оппонентов как внутри самой церкви, так и со стороны Московского патриархата,
– сказал руководитель департамента по делам религии Министерства культуры Андрей Юраш.

Религиоведы читают между строк. На открытии собора патриарх Варфоломей прочитал доклад, в котором перечислил все примеры московского самоуправства в отношении киевской метрополии с 15 века. Однако, решения по Томосу сегодня ожидать не следует.

О какие-то решениях речь не идет, так как именно задачи синаксиса – собрание иерархов Константинопольского патриархата – это обсудить вопросы и дать определенные советы, а решения будут приниматься уже синодом. Синод состоится с 9 по 11 октября и возможно есть большой шанс, что он будет рассматривать украинский вопрос,
– ответил профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимадрит Кирилл.

В Православной церкви Киевского патриархата предполагают, что к концу года документы подпишут. После этого Константинополь должен снять анафему с Филарета, которую по политическим мотивам объявила Московская патриархия. А потом на поместном соборе в Украине выбрать единого предстоятеля Православной церкви. И это будет объединение украинских православных церквей в единую поместную православную церковь.

Пытается помешать созданию украинской поместной церкви Кремль. В пятницу глава русской церкви – Кирилл – специально прилетел в Стамбул, чтобы встретиться с Вселенским Патриархом перед заседанием. После встречи Кирилл был немногословен. Ведь говорят, что ему сказали, что Томос будет.

Напомним, к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Украине разрешение на создание собственной поместной церкви Петр Порошенко обратился в конце апреля. Эту идею накануне поддержала Верховная Рада. Тогда же – в конце апреля – Святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от Президента Украины.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины УПЦ МП УПЦ КП Единая поместная церковь религия
Источник: 24 канал
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