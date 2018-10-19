Когда Украина получит транш от МВФ: заявление Минфина

Министерство финансов Украины ожидает, что Совет Международного валютного фонда утвердит новую программу макрофинансовой помощи stand-by до конца 2018 года при условии, что Украина выполнит все договоренности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Подорожчення газу для населення – це дуже правильно

"Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета – под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику", – заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ позволит правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют 18 миллиардов долларов.

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).

Что требует МВФ от Украины?

Главным условием получения нового транша от МВФ – является повышение цены на газ для населения до рыночного уровня и сбалансирование госбюджета Украины, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП. Еще одним важным условием получения транша было создание Антикоррупционного суда. Которое Украина формально выполнила.