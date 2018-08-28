Когда Украина сможет применить "Джавелины" на Донбассе

Украина может использовать американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" в том случае, когда Российская Федерация начнет танковое наступление на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Голос Америки".

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"Если Россия начнет танковое наступление – да! Именно для этого это оружие. Это – оборонительное оружие против танкового наступления", – подчеркнул он.

Однако, спецпредставитель Госдепа убежден, что танковое наступление со стороны России не является маловероятным.

Дипломат считает более вероятным то, что будут продолжаться боевые действия низкой интенсивности, во время которых российские оккупационные войска могут использовать минометы, мины и работу снайперов.

Думаю, это часть уже известного нам цикла – время от времени идет эскалация, а потом тишина. Это было во время Нормандского формата. Из-за этого страдает население, свобода передвижения, движение необходимых товаров, продуктов питания, создаются угрозы для безопасности водоснабжения, экономики и здравоохранения,

– добавил Волкер.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживали и будут поддерживать Украину в борьбе против России.

"Реакция США (на новую агрессию России, – "24") будет такой же, как и сегодня. Мы видим, что Россия вторгается в Украину, мы поддерживаем Украину, вводим санкции против России, заполняем пробелы в оборонных возможностях, не признаем аннексию Крыма Россией, поддерживаем обновление территориальной целостности Украины, призываем к гуманитарной помощи населению, предоставляем определенную помощь. Все это будет продолжаться", – подчеркнул Волкер.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

Что такое "Джавелин"?

Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.