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      Когда украинцам праздновать День святого Валентина: опрос

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      День влюбленных: когда праздновать / allfun.md

      Во всем мире принято отмечать День влюбленных 14 февраля, а вот Православная церковь Украины предлагает другую дату – 12 августа. 24 канал предлагает вам принять участие в опросе.

      День святого Валентина или День влюбленных – это праздник, который имеет много легенд и никто точно не знает, существовал ли святой Валентин и действительно ли он впервые подарил любимой романтическую валентинку.

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      ПЦУ отмечает, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, но в разные даты.

      Католики отмечают день святого Валентина в "Римском мартирологе" – 14-го февраля, а вот православные – 12-го августа.

      Итак, когда украинцам праздновать День святого Валентина и праздновать ли вообще?

       
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Опрос 24 День Валентина
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