Когда украинцам праздновать День святого Валентина: опрос

Во всем мире принято отмечать День влюбленных 14 февраля, а вот Православная церковь Украины предлагает другую дату – 12 августа. 24 канал предлагает вам принять участие в опросе.

День святого Валентина или День влюбленных – это праздник, который имеет много легенд и никто точно не знает, существовал ли святой Валентин и действительно ли он впервые подарил любимой романтическую валентинку.

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ПЦУ отмечает, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, но в разные даты.

Католики отмечают день святого Валентина в "Римском мартирологе" – 14-го февраля, а вот православные – 12-го августа.

Итак, когда украинцам праздновать День святого Валентина и праздновать ли вообще?