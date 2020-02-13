Коли українцям святкувати День святого Валентина: опитування

В усьому світі заведено відзначати День закоханих 14 лютого, а ось Православна церква України пропонує іншу дату – 12 серпня. 24 канал пропонує вам взяти участь в опитуванні.

День святого Валентина або День закоханих – це свято, яке має багато легенд і ніхто достеменно не знає, чи існував святий Валентин і чи справді він вперше подарував коханій романтичну валентинку.

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ПЦУ зазначає, що пам’ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиціях, але в різні дати.

Католики вшановують пам’ять святого Валентина у "Римському мартиролозі" – 14-го лютого, а ось православні – 12-го серпня.

Тож, коли українцями святкувати День святого Валентина та чи взагалі святкувати?