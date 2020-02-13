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      Коли українцям святкувати День святого Валентина: опитування

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      День закоханих: коли святкувати / allfun.md

      В усьому світі заведено відзначати День закоханих 14 лютого, а ось Православна церква України пропонує іншу дату – 12 серпня. 24 канал пропонує вам взяти участь в опитуванні.

      День святого Валентина або День закоханих – це свято, яке має багато легенд і ніхто достеменно не знає, чи існував святий Валентин і чи справді він вперше подарував коханій романтичну валентинку.

      Читайте також: Не 14 лютого: у ПЦУ пояснили, коли святкувати День святого Валентина

      ПЦУ зазначає, що пам’ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиціях, але в різні дати.

      Католики вшановують пам’ять святого Валентина у "Римському мартиролозі" – 14-го лютого, а ось православні – 12-го серпня.

      Тож, коли українцями святкувати День святого Валентина та чи взагалі святкувати?

       
      Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
      сьогодні
      11107
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Опитування 24 День Валентина
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