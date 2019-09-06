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      Когда в Киеве могут состояться досрочные выборы: версия эксперта

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      Виталия Кличко уволили с должности главы КГГА, это может привести к конфликту
      Виталия Кличко уволили с должности главы КГГА, это может привести к конфликту / gettyimages.com

      После увольнения Кличко с должности главы КГГА президенту Зеленскому будут оказывать сильное сопротивление те, кто на самом деле владеет Киевской землей. Конфликт будет разжигаться. И досрочные выборы в Киеве вполне возможны.

      Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

      Более подробно: Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий

      По мнению политолога, возможно, новым главой КГГА будет нардеп от "Слуги народа", бывший генпродюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко – "специалист по различным формам информационных кампаний". Но, отмечает эксперт, важно, кто будет представлять "Слугу народа" на выборах в Киеве. Нужен такой кандидат, которому бы украинцы доверяли. С Ткаченко, по его словам, – плохая идея.

      Новый глава КГГА проведет серьезную ревизию и аудит состояния городского хозяйства. Ведь без Кличко разрушаются все схемы в Киеве. Кличко будет нелегко. Но он продолжит борьбу и пойдет на досрочные выборы. Для Кличко это принципиально важно. Иначе он останется с клеймом коррупционера в связи с обвинениями главы Офиса Президента Андрея Богдана. Конфликт будет разжигаться. Пока неизвестно, кто победит,
      – говорит Виктор Небоженко.

      Политолог отмечает: если Кличко проиграет, то новая власть пересмотрит все коррупционные схемы, в том числе, что касается и известного киевского застройщика Вадима Столара, которого считают теневым менеджером Кличко. И у правоохранительных органов возникнет много вопросов к мэру Киева.

      Что известно про увольнение Кличко? 4 сентября Кабмин принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации. Виталий Кличко сказал, что его увольнение незаконно, неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению.

      Как известно, в июле руководитель офиса президента Андрей Богдан заявил, что адвокат одного из "смотрящих" подходил к нему и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. Ему предлагали взятку в размере двадцати миллионов долларов. После чего Богдан предложил уволить Кличко.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики КГГА Слуга народа Владимир Зеленский Виталий Кличко Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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