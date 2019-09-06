Коли в Києві можуть відбутися дострокові вибори: версія експерта

Після звільнення Кличка зпосади голови КМДА президенту Зеленському чинитимуть сильний опір ті, хто насправді володіє київською землею. Конфлікт розпалюватиметься. І дострокові вибори в Києві цілком можливі.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Більш детально: Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій

На думку політолога, можливо, новим главою КМДА буде нардеп від "Слуги народу", колишній генпродюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко – "фахівець з різних форм інформаційних кампаній". Але, наголошує експерт, важливо, хто представлятиме "Слугу народу" на виборах у Києві. Потрібен такий кандидат, якому б українці довіряли. З Ткаченком, за його словами, – погана ідея.

Новий голова КМДА проведе серйозну ревізію і аудит стану міського господарства. Адже без Кличка руйнуються всі схеми в Києві. Кличку буде нелегко. Але він продовжить боротьбу і піде на дострокові вибори. Для Кличка це принципово важливо. Інакше він залишиться з клеймом корупціонера у зв'язку зі звинуваченнями глави Офісу Президента Андрія Богдана. Конфлікт розпалюватиметься. Поки невідомо, хто переможе,

– говорить Віктор Небоженко.

Політолог зауважує: якщо Кличко програє, то нова влада перегляне всі корупційні схеми, в тому числі, що стосується і відомого київського забудовника Вадима Столара, якого вважають тіньовим менеджером Кличка. І у правоохоронних органів виникне багато питань до мера Києва.

Що відомо про звільнення Кличка? 4 вересня Кабмін ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації. Віталій Кличко сказав, що його звільнення незаконне, неконституційне, недемократичне та суперечить місцевому самоврядуванню.



Як відомо, в липні керівник офісу президента Андрій Богдан заявив, що адвокат одного зі "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. Йому пропонували хабар у розмірі двадцяти мільйонів доларів. Після чого Богдан запропонував звільнити Кличка.