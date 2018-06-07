Когда в Украине наступит летняя жара: прогноз от синоптика

Настоящая летняя жара в Украине наступит с 12 июня, когда температура воздуха резко повысится. Такая погода продержится до 20 июня.

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По 11 июня дневные температуры воздуха в Украине ожидаются на уровне +20+23 градуса, а ночные – +11+12 градусов. С 12 июня дневные показатели температур будут достигать отметок +26+29 градусов, а то и +30.

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"С 20 по 23 июня будет наблюдаться незначительное снижение температур до +22+24 градусов, а с 25 июня и до конца месяца стабильно ожидается +29+32 градуса", – отметил синоптик.

Отметим, что целый июнь 2018 года, по прогнозам синоптиков, будет теплее, чем обычно. Согласно данным Укргидрометцентра, среднемесячные температуры июня держаться на уровне от +18 до +22 градусов, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.