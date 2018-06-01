Россию неожиданно засыпало снегом в первый день лета: впечатляющие фото и видео

В первый день лета, 1 июня, в нескольких регионах Российской Федерации аномально опустилась температура воздуха, в результате чего землю покрыл снег толщиной в несколько сантиметров.

Невероятными фото и видео жители заснеженных регионов делятся в соцсетях.

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В частности, непогода накрыла Екатеринбург, Салехард и Набережные Челны, Самарскую и Кировскую области, Удмуртии, Башкирию и Татарстан.

По словам российских синоптиков, если среднесуточная температура 1 июня будет ниже 2,3 градуса по Цельсию, то этот день может стать самым холодным летним днем за последние 50 лет.

Кроме того, местные жители некоторых районов отмечают, что высота снежного покрова достигает от 2 до 5 сантиметров.