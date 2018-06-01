Росію несподівано засипало снігом у перший день літа: вражаючі фото та відео

У перший день літа, 1 червня, в кількох регіонах Російської Федерації аномально опустилася температура повітря, через що землю покрив сніг, товщиною у кілька сантиметрів.

Неймовірними фото та відео жителі засніжених регіонів діляться у соцмережах.

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Зокрема, негода накрила Єкатеринбург, Салехард і Набережні Челни, Самарську і Кіровську області, Удмуртію, Башкирію і Татарстан.

За словами російських синоптиків, якщо середньодобова температура 1 червня буде нижче 2,3 градуси за Цельсієм, то цей день може стати найхолоднішим літнім днем за останні 50 років.

Окрім того, місцеві жителі деяких районів зауважують, що висота сніжного покриву досягає від 2 до 5 сантиметрів.