Коли в Україні настане літня спека: прогноз від синоптика

Справжня літня спека в Україні настане з 12 червня, коли температура повітря різко підвищиться. Така погода протримається до 20 червня.

Про це в коментарі виданню "Апостроф" розповів народний синоптик Леонід Горбань.

До 11 червня денні температури повітря в Україні очікуються на рівні +20+23 градуси, а нічні – +11+12 градусів. З 12 червня денні показники температур сягатимуть позначок +26+29 градусів, а то й +30.

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"З 20 по 23 червня буде спостерігатися незначне зниження температур до +22+24 градусів, а з 25 червня і до кінця місяця стабільно очікується +29+32 градуси ", – зазначив синоптик.

Зазначимо, що цілий червень 2018 року, за прогнозами синоптиків, буде теплішим, ніж зазвичай. Згідно з даними Укргідрометцентру, середньомісячні температури червня триматимуться на рівні від +18 до +22 градусів, що на 1-1,5 градуса вище від середніх багаторічних значень.