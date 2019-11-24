Когда в Украине появятся электронные водительские права
Уже скоро в Украине появятся электронные удостоверения водителя. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы смогут ими "насладиться" уже в декабре 2019 года.
Они появятся примерно за 2-3 недели до нового года, рассказал Михаил Федоров в комментарии "Радио Свобода".
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Приложение уже тестируется, а я его уже видел. Каждый день у нас регулярные встречи с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе,
– подчеркнул Федоров.
Глава министерства цифровой трансформации ожидает, что проект будет готов к релизу уже в начале декабря.
"Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца", – рассказал министр.
Что известно об электронных водительских удостоверениях?
Идея об электронных водительских удостоверениях является частью проекта Кабинета Министров Украины "Действие" – так называемого государства в смартфоне.
К слову, только за 9 месяцев 2019 года правоохранители оштрафовали более 160 тысяч человек из-за отсутствия техпаспорта или водительских удостоверений.
Какие функции будет иметь приложение "Государство в смартфоне"?
- Голосование на выборах.
- Написание жалобы на чиновника.
- Перерегистрация авто.
- Отслеживание успеваемости ребенка в школе.
- Уплата налогов или коммунальных услуг.
- Получение рецепта на лекарства.
- Регистрация ребенка после рождения.
- Получение или предоставление разрешения на строительство.
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