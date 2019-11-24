Когда в Украине появятся электронные водительские права

Уже скоро в Украине появятся электронные удостоверения водителя. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы смогут ими "насладиться" уже в декабре 2019 года.

Они появятся примерно за 2-3 недели до нового года, рассказал Михаил Федоров в комментарии "Радио Свобода".

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Приложение уже тестируется, а я его уже видел. Каждый день у нас регулярные встречи с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе,

– подчеркнул Федоров.

Глава министерства цифровой трансформации ожидает, что проект будет готов к релизу уже в начале декабря.

"Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца", – рассказал министр.

Что известно об электронных водительских удостоверениях?

Идея об электронных водительских удостоверениях является частью проекта Кабинета Министров Украины "Действие" – так называемого государства в смартфоне.

К слову, только за 9 месяцев 2019 года правоохранители оштрафовали более 160 тысяч человек из-за отсутствия техпаспорта или водительских удостоверений.

Какие функции будет иметь приложение "Государство в смартфоне"?