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      Когда в Украине появятся электронные водительские права

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      Федоров: Украинцы смогут насладиться электронными правами уже в декабре / фото: Офис Президента

      Уже скоро в Украине появятся электронные удостоверения водителя. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы смогут ими "насладиться" уже в декабре 2019 года.

      Они появятся примерно за 2-3 недели до нового года, рассказал Михаил Федоров в комментарии "Радио Свобода".

      Интересно: Минцифры ищет "лицо" электронных водительских удостоверений

      Приложение уже тестируется, а я его уже видел. Каждый день у нас регулярные встречи с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе,
      – подчеркнул Федоров.

      Глава министерства цифровой трансформации ожидает, что проект будет готов к релизу уже в начале декабря.

      "Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца", – рассказал министр.

      Что известно об электронных водительских удостоверениях?

      Идея об электронных водительских удостоверениях является частью проекта Кабинета Министров Украины "Действие" – так называемого государства в смартфоне.

      К слову, только за 9 месяцев 2019 года правоохранители оштрафовали более 160 тысяч человек из-за отсутствия техпаспорта или водительских удостоверений.

      Какие функции будет иметь приложение "Государство в смартфоне"?

      • Голосование на выборах.
      • Написание жалобы на чиновника.
      • Перерегистрация авто.
      • Отслеживание успеваемости ребенка в школе.
      • Уплата налогов или коммунальных услуг.
      • Получение рецепта на лекарства.
      • Регистрация ребенка после рождения.
      • Получение или предоставление разрешения на строительство.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Авто Авто 24 Техно Информационные технологии Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Новости политики
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