Коли в Україні з'являться електронні водійські права

Вже невдовзі в Україні з'являться електронні посвідчення водія. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці зможуть ними "насолодитися" вже у грудні 2019 року.

Вони з'являться приблизно за 2-3 тижні до нового року, розповів Михайло Федоров у коментарі "Радіо Свобода".

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Додаток вже тестується, а я його вже бачив. Кожного дня у нас є регулярні зустрічі з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході,

– підкреслив Федоров.

Очільник міністерства цифрової трансформації очікує, що проєкт буде готовий до релізу вже на початку грудня.

"Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня, але у нас все буде готово вже на початку місяця", – розповів міністр.

Що відомо про електронні водійські посвідчення?

Ідея про електронні посвідчення водія є частиною проєкту Кабінету Міністрів України "Дія" – так званої держави у смартфоні.

До слова, лише за 9 місяців 2019 року правоохоронці оштрафували понад 160 тисяч осіб через відсутність техпаспорту або водійських посвідчень.

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