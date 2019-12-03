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      Когда в Украине прекратятся снегопады: прогноз

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      Снег перестанет падать в Украине 4 декабря / Фото 24 канала

      В первые дни зимы Украину накрыли сильные снегопады, мокрый снег и морозы. Перестанет снежить уже 4 декабря – во всей области придет потепление и начнется оттепель.

      Погода резко изменится из-за прихода в Украину антициклона Sarena, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

      Важно: Какой будет погода в декабре: прогноз

      Он принесет сухую и теплую погоду, температура воздуха поднимется до +2 градусов тепла. Однако, ночью все же возможны морозы до -5 градусов.

      Из-за перепадов температуры на дорогах возможен гололед. Поэтому стоит быть максимально осторожными, чтобы не травмироваться и не попасть в ДТП.

      Потепление задержится в Украине минимум на неделю. Температура воздуха будет повышаться, осадков синоптики не прогнозируют.

      via GIPHY

      По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет 7 декабря. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а в южных областях – до +9 градусов.

      Однако, уже с 8-10 декабря погода постепенно начнет ухудшаться по всей Украине. 13-14 декабря придут морозы от минус 6-8 градусов, поэтому начнутся снова снегопады.

      Где в Украине выпал первый снег в 2019 году?Первый снег в этом году выпал быстрее всего за последние 11 лет. Он засыпал высокогорья украинских Карпат еще 18 сентября. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

      Киев первым снегом замело 31 октября, ведь температура воздуха опустилась до -2 градусов. Однако, похолодание было недолгим и жители столицы не смогли насладиться зимней погодой.

      Уже 2 декабря снег начал падать в западных областях, а 3 декабря – накрыл всю Украину, кроме Юга. Из-за непогоды на дорогах образовались длинные пробки, авто застревали в снежных сугробах и попадали в ДТП.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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