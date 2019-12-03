Когда в Украине прекратятся снегопады: прогноз

В первые дни зимы Украину накрыли сильные снегопады, мокрый снег и морозы. Перестанет снежить уже 4 декабря – во всей области придет потепление и начнется оттепель.

Погода резко изменится из-за прихода в Украину антициклона Sarena, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Важно: Какой будет погода в декабре: прогноз

Он принесет сухую и теплую погоду, температура воздуха поднимется до +2 градусов тепла. Однако, ночью все же возможны морозы до -5 градусов.

Из-за перепадов температуры на дорогах возможен гололед. Поэтому стоит быть максимально осторожными, чтобы не травмироваться и не попасть в ДТП.

Потепление задержится в Украине минимум на неделю. Температура воздуха будет повышаться, осадков синоптики не прогнозируют.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет 7 декабря. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а в южных областях – до +9 градусов.

Однако, уже с 8-10 декабря погода постепенно начнет ухудшаться по всей Украине. 13-14 декабря придут морозы от минус 6-8 градусов, поэтому начнутся снова снегопады.

Где в Украине выпал первый снег в 2019 году?Первый снег в этом году выпал быстрее всего за последние 11 лет. Он засыпал высокогорья украинских Карпат еще 18 сентября. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.



Киев первым снегом замело 31 октября, ведь температура воздуха опустилась до -2 градусов. Однако, похолодание было недолгим и жители столицы не смогли насладиться зимней погодой.



Уже 2 декабря снег начал падать в западных областях, а 3 декабря – накрыл всю Украину, кроме Юга. Из-за непогоды на дорогах образовались длинные пробки, авто застревали в снежных сугробах и попадали в ДТП.