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      Коли в Україні припиняться снігопади: прогноз

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      Сніг перестане падати в Україні 4 грудня / Фото 24 каналу

      У перші дні зими Україну накрили сильні снігопади, мокрий сніг та морози. Перестане сніжити вже 4 грудня – в усі області прийде потепління і почнеться відлига.

      Погода різко зміниться через прихід в Україну антициклону Sarena, пише синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

      Важливо: Якою буде погода у грудні: прогноз

      Він принесе суху і тепліше погоду, температура повітря підніметься до +2 градусів тепла. Проте, вночі все ж можливі морози до -5 градусів.

      Через перепади температури на дорогах можлива ожеледиця. Тому варто бути максимально обережними, аби не  травмуватися і не потрапити у ДТП.

      Потепління затримається в Україні щонайменше на тиждень. Температура повітря буде підвищуватися, опадів синоптик не прогнозує.

      via GIPHY

      За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде 7 грудня. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів, а в південних областях – аж до +9 градусів.

      Проте вже з 8-10 грудня погода помалу почне погіршуватися по всій Україні. 13-14 грудня прийдуть морози від мінус 6-8 градусів, тож почнуться знову снігопади.

      Де в Україні випав перший сніг у 2019 році?Перший сніг цьогоріч випав найшвидше за останні 11 років. Він засипав високогір'я українських Карпат ще 18 вересня. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

      Київ першим снігом замело 31 жовтня, адже температура повітря опустилась до -2 градусів. Проте, похолодання було недовгим і жителі столиці не змогли насолодитись зимовою погодою.
       
      Вже 2 грудня сніг почав падати у західних областях, а 3 грудня – накрив усю Україну, окрім Півдня. Через негоду на дорогах утворились довжелезні затори, авто застрягали у снігових заметах та потрапляли у ДТП.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
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