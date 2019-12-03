Коли в Україні припиняться снігопади: прогноз

У перші дні зими Україну накрили сильні снігопади, мокрий сніг та морози. Перестане сніжити вже 4 грудня – в усі області прийде потепління і почнеться відлига.

Погода різко зміниться через прихід в Україну антициклону Sarena, пише синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

Важливо: Якою буде погода у грудні: прогноз

Він принесе суху і тепліше погоду, температура повітря підніметься до +2 градусів тепла. Проте, вночі все ж можливі морози до -5 градусів.

Через перепади температури на дорогах можлива ожеледиця. Тому варто бути максимально обережними, аби не травмуватися і не потрапити у ДТП.

Потепління затримається в Україні щонайменше на тиждень. Температура повітря буде підвищуватися, опадів синоптик не прогнозує.

За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде 7 грудня. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів, а в південних областях – аж до +9 градусів.

Проте вже з 8-10 грудня погода помалу почне погіршуватися по всій Україні. 13-14 грудня прийдуть морози від мінус 6-8 градусів, тож почнуться знову снігопади.

Де в Україні випав перший сніг у 2019 році?Перший сніг цьогоріч випав найшвидше за останні 11 років. Він засипав високогір'я українських Карпат ще 18 вересня. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.



Київ першим снігом замело 31 жовтня, адже температура повітря опустилась до -2 градусів. Проте, похолодання було недовгим і жителі столиці не змогли насолодитись зимовою погодою.



Вже 2 грудня сніг почав падати у західних областях, а 3 грудня – накрив усю Україну, окрім Півдня. Через негоду на дорогах утворились довжелезні затори, авто застрягали у снігових заметах та потрапляли у ДТП.