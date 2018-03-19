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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Когда Верховная Рада может принять законопроект об Антикоррупционном суде: заявление Парубия

274 Читати новину українською
Верховная Рада
Верховная Рада / Радио Свобода

20 марта в Украине начнется очередная пленарная неделя. Однако на этой неделе депутаты не планируют рассматривать проект Закона о Высшем антикоррупционном суде.

По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, профильный комитет только в четверг, 15 апреля, получили правки к законопроекту. Следовательно их следует еще рассмотреть.

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Только после этого проект закона может быть вынесен на рассмотрение парламента. Это может произойти еще до Пасхи, 8 апреля, когда будет парламентская неделя. Соответствующее заявление сделал Парубий.

Он пообещал, что до мая этот законопроект точно будет рассмотрен депутатами.

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Теги: Новости Украины Андрей Парубий Новости политики Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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