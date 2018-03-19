Когда Верховная Рада может принять законопроект об Антикоррупционном суде: заявление Парубия
20 марта в Украине начнется очередная пленарная неделя. Однако на этой неделе депутаты не планируют рассматривать проект Закона о Высшем антикоррупционном суде.
По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, профильный комитет только в четверг, 15 апреля, получили правки к законопроекту. Следовательно их следует еще рассмотреть.
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Только после этого проект закона может быть вынесен на рассмотрение парламента. Это может произойти еще до Пасхи, 8 апреля, когда будет парламентская неделя. Соответствующее заявление сделал Парубий.
Он пообещал, что до мая этот законопроект точно будет рассмотрен депутатами.
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