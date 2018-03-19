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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Коли Верховна Рада може прийняти законопроект про Антикорупційний суд: заява Парубія

697 Читать новость на русском
Верховна Рада
Верховна Рада / Радіо Свобода

20 березня в Україні розпочнеться черговий пленарний тиждень. Однак цього тижня депутати не планують розглядати Проект Закону про Вищий антикорупційний суд.

За словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, профільний комітет лише у четвер, 15 квітня, отримали правки до законопроекту. Відтак їх слід ще розглянути.

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Лише після цього проект закону можуть винести на розгляд парламенту. Це може статися ще до Великодня, 8 квітня, коли буде парламентський тиждень. Відповідну заяву зробив Парубій.

Він пообіцяв, що до травня цей законопроект точно буде розглянутий депутатами.

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Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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