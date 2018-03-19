Коли Верховна Рада може прийняти законопроект про Антикорупційний суд: заява Парубія
20 березня в Україні розпочнеться черговий пленарний тиждень. Однак цього тижня депутати не планують розглядати Проект Закону про Вищий антикорупційний суд.
За словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, профільний комітет лише у четвер, 15 квітня, отримали правки до законопроекту. Відтак їх слід ще розглянути.
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Лише після цього проект закону можуть винести на розгляд парламенту. Це може статися ще до Великодня, 8 квітня, коли буде парламентський тиждень. Відповідну заяву зробив Парубій.
Він пообіцяв, що до травня цей законопроект точно буде розглянутий депутатами.
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Джерело: 24 Канал
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