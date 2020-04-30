Когда Верховная Рада вернется к обычному режиму работы: ответ Арахамии

Парламент поработает в режиме внеочередных заседаний еще в течение двух – трех недель. С 20 мая нардепы планируют вернуться к работе очередной сессии.

Нардепы решили, что каждую неделю со всех фракций будут собирать неотложные законодательные инициативы. Тогда созывать внеочередное заседание и голосовать. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует 24 канал.

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Если президент определит какие-то другие законопроекты, которые он считает неотложными, то в дополнение к этой внеочередной сессии будут собирать и также голосовать,

– заявил Арахамия.

Отметим, из-за карантина с 17 марта Верховная Рада отменила все пленарные заседания. До завершения карантина депутаты согласились сосредоточиться на работе в комитетах. Председатель парламента по предложению согласительного совета депутатских фракций может созвать пленарные заседания.

Обратите внимание! Третья сессия Верховной Рады IX созыва продолжается с 4 февраля по 17 июля 2020 года.



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