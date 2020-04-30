16:55
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Когда Верховная Рада вернется к обычному режиму работы: ответ Арахамии

      - Читати новину українською
      Когда Верховная Рада вернется к обычному режиму работы
      Давид Арахамия / Агрополит

      Парламент поработает в режиме внеочередных заседаний еще в течение двух – трех недель. С 20 мая нардепы планируют вернуться к работе очередной сессии.

      Нардепы решили, что каждую неделю со всех фракций будут собирать неотложные законодательные инициативы. Тогда созывать внеочередное заседание и голосовать. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует 24 канал.

      Смотрите также "Слуга народа" предлагает на следующей неделе провести два внеочередных заседания Рады 

      Если президент определит какие-то другие законопроекты, которые он считает неотложными, то в дополнение к этой внеочередной сессии будут собирать и также голосовать,
      – заявил Арахамия.

      Отметим, из-за карантина с 17 марта Верховная Рада отменила все пленарные заседания. До завершения карантина депутаты согласились сосредоточиться на работе в комитетах. Председатель парламента по предложению согласительного совета депутатских фракций может созвать пленарные заседания.

      Обратите внимание! Третья сессия Верховной Рады IX созыва продолжается с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

      карантин
      Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Давид Арахамия Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
      сегодня , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
      Олександр Бевза