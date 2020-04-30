14:45
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      "Слуга народа" предлагает на следующей неделе провести два внеочередных заседания Рады

      - Читати новину українською
      Верховная Рада может собраться на 2 заседания на следующей неделе
      Корниенко говорит, что на следующей неделе в Раде может быть 2 заседания / Фото 24 канала

      Президентская фракция "Слуга народа" предлагает на следующей неделе провести два внеочередных пленарных заседания Верховной Рады. Нардепы убеждены, что им надо готовиться к выходу из карантина и понемногу переходить в режим работы, похожий на пленарный.

      Два заседания на следующей неделе могут состояться по инициативе самих парламентариев, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

      Важно В "Слуге народа" уверяют, что отказались от бюджетного финансирования

      На этой неделе у нас внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов, без участия президента – это хороший знак. Мы предлагаем и дальше так двигаться – на следующей неделе попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный,
      – сказал Корниенко.

      По его словам, "Слуга народа" соглашается с тем, что депутатам нужно нарабатывать механизмы выхода из карантина. И если он завершится, то Верховная Рада сможет внести изменения в календарный план своей работы и "вернутся в нормальное русло календарного плана".

      Кроме того, депутат предлагает две недели после завершения карантина сделать пленарными, чтобы наверстать рассмотрение вопросов, предусмотренных повесткой дня третьей сессии.

      "Конечно, мы хотели бы, если карантин завершится в середине мая, несколько недель сделать пленарными, возможно, две недели, чтобы наверстать те законы, которые мы пропустили. Конечно, не забывая о работе с избирателями, если будет такая возможность в связи с карантином", – подытожил Корниенко.

      Когда состоится заседание

      Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии 24 каналу сказал, что заседание Рады может состояться 8 мая. Именно тогда должны рассмотреть банковский законопроект.

      план виходу україни з карантину
      План выхода Украины из карантина / инфографика 24 канала

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Карантин в Украине 2020 Слуга народа Новости Украины Новости политики Александр Корниенко Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Наша непредсказуемая реальность, или Что будет через год?
      сегодня , 14:30 Наша непредсказуемая реальность, или Что будет через год?
      Павло Казарін