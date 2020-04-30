"Слуга народа" предлагает на следующей неделе провести два внеочередных заседания Рады

Президентская фракция "Слуга народа" предлагает на следующей неделе провести два внеочередных пленарных заседания Верховной Рады. Нардепы убеждены, что им надо готовиться к выходу из карантина и понемногу переходить в режим работы, похожий на пленарный.

Два заседания на следующей неделе могут состояться по инициативе самих парламентариев, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

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На этой неделе у нас внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов, без участия президента – это хороший знак. Мы предлагаем и дальше так двигаться – на следующей неделе попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный,

– сказал Корниенко.

По его словам, "Слуга народа" соглашается с тем, что депутатам нужно нарабатывать механизмы выхода из карантина. И если он завершится, то Верховная Рада сможет внести изменения в календарный план своей работы и "вернутся в нормальное русло календарного плана".

Кроме того, депутат предлагает две недели после завершения карантина сделать пленарными, чтобы наверстать рассмотрение вопросов, предусмотренных повесткой дня третьей сессии.

"Конечно, мы хотели бы, если карантин завершится в середине мая, несколько недель сделать пленарными, возможно, две недели, чтобы наверстать те законы, которые мы пропустили. Конечно, не забывая о работе с избирателями, если будет такая возможность в связи с карантином", – подытожил Корниенко.

Когда состоится заседание

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии 24 каналу сказал, что заседание Рады может состояться 8 мая. Именно тогда должны рассмотреть банковский законопроект.



План выхода Украины из карантина / инфографика 24 канала