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      В "Слуге народа" утверждают, что отказались от бюджетного финансирования

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      "Слуга народу" надіслала листа до НАЗК / 5 канал

      Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко написал письмо в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции об отказе политсилы от бюджетного финансирования до конца года. Таким образом, говорят в президентской партии, они выполнили свое обещание.

      Раніше законодавство дозволяло політсилі відмовлятись від фінансування лише на всю каденцію у парламенті. Отож, аби була можливість робити це поквартально, нардепи внесли зміни до держбюджету і проголосували. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці. Також вона опублікувала фото листа Корнієнка.

      Читайте також "Слуга народу" таки знайшла спосіб, як відмовитися від держфінансування партії

      Ми відмовилися від бюджетного фінансування до кінця 2020 року. Крапка! Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав відповідного листа, який сьогодні було передано і зареєстровано в НАЗК. Тому "не читайте перед обідом радянських газет", які розганяють зраду. Ми виконали свою обіцянку,
      – заявила Кравчук.

      За словами Кравчук, держфінансування "Слуги народу" на 2020 рік – це приблизно 140 мільйонів гривень. У листі до НАЗК партія відмовилась від грошей на 3 та 4 квартали. Ці 70 мільйонів гривень обіцяють передати на боротьбу з коронавірусом.

      Але кошти за 1 та 2 квартали ми також передамо на подолання COVID-19, просто зробимо це в інший спосіб. Законодавство не дозволяє віддати їх напряму – оскільки благодійність не є статутною діяльністю партії. Тому ми профінансуємо громадські організації, які й займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом,
      – пояснила Кравчук.

      Партія обіцяє звітувати про витрачені гроші.

      Зверніть увагу! Раніше голова партії "Слуга народу" Корнієнко заявив, що політсила відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік. Проте голова НАЗК Олександр Новіков 23 квітня заявив, що жодна партія ще не зверталася до Нацагентства щодо відмови від державного фінансування.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Верховная Рада Александр Корниенко Слуга народа НАПК Новости Украины Новости политики
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