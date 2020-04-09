"Слуга народа" таки нашла способ, как отказаться от госфинансирования партии
В конце марта от крупнейшей парламентской фракции прозвучало заявление: "Слуга народа" отказывается от госфинансирования. Деньги собирались передать на нужды медиков, что борются с COVID-19. Однако, как оказалось, такой благородный поступок совершить не так легко: идея не может быть реализована в рамках действующего законодательства. Впрочем, в "Слуге народа" уже нашли способ реализовать затею.
"Слуга Народу" знайшла юридичний спосіб відмовитися від державного фінансування на користь боротьби з коронавірусом. Таку заяву на своїй фейсбук-сторінці зробила парламентарка Євгенія Кравчук.
Раніше "Слуга народу" поки не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19
У новій редакції державного бюджету ми маємо передбачити зміни, які дозволять партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди. Сподіваюся, цим шляхетним правом скористаються й інші політсили,
– зауважила вона.
Що відомо про державне фінансування партій:
Восени 2019 року Верховна Рада скоротила його з понад мільярда гривень до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких є 5:
- "Слуга народу" – у держбюджеті на 2020 рік передбачено 140,5 мільйона гривень;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 42,5 мільйона гривень;
- "Європейська солідарність" – 26,4 мільйона гривень на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 40,5 мільйона гривень);
- "Голос" – 19 мільйонів на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 33 мільйони гривень);
- "Батьківщина" – 26,6 мільйона гривень.
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