19:01
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      "Слуга народа" таки нашла способ, как отказаться от госфинансирования партии

      - Читати новину українською
      Євгенія Кравчук / Фото з соцмереж Євгенії Кравчук

      В конце марта от крупнейшей парламентской фракции прозвучало заявление: "Слуга народа" отказывается от госфинансирования. Деньги собирались передать на нужды медиков, что борются с COVID-19. Однако, как оказалось, такой благородный поступок совершить не так легко: идея не может быть реализована в рамках действующего законодательства. Впрочем, в "Слуге народа" уже нашли способ реализовать затею.

      "Слуга Народу" знайшла юридичний спосіб відмовитися від державного фінансування на користь боротьби з коронавірусом. Таку заяву на своїй фейсбук-сторінці зробила парламентарка Євгенія Кравчук.

      Раніше "Слуга народу" поки не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19

      У новій редакції державного бюджету ми маємо передбачити зміни, які дозволять партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди. Сподіваюся, цим шляхетним правом скористаються й інші політсили,
      – зауважила вона.

      Що відомо про державне фінансування партій:

      Восени 2019 року Верховна Рада скоротила його з понад мільярда гривень до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких є 5:

      • "Слуга народу" – у держбюджеті на 2020 рік передбачено 140,5 мільйона гривень;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 42,5 мільйона гривень;
      • "Європейська солідарність" – 26,4 мільйона гривень на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 40,5 мільйона гривень);
      • "Голос" – 19 мільйонів на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 33 мільйони гривень);
      • "Батьківщина" – 26,6 мільйона гривень.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Верховная Рада Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Деньги Слуга народа Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Коронабитва: почему Украине не нужно брать пример с Китая и России
      Дмитро Литвин
      сегодня , 17:01 Важный выбор для всего мира: как определилась финальная пара кандидатов в президенты США
      Леонід Швець