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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Слуга народу" таки знайшла спосіб, як відмовитися від держфінансування партії

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      Євгенія Кравчук / Фото з соцмереж Євгенії Кравчук

      Наприкінці березня від найбільшої парламентської фракції пролунала заява: "Слуга народу" відмовляється від держфінансування. Гроші збиралися передати на потреби медиів, що борються з COVID-19. Однак, як виявилося, такий благородний вчинок здійснити не так легко: ідея не може бути реалізована в рамках чинного законодавства. Втім, у "Слузі народу" вже знайшли спосіб реалізувати затію.

      "Слуга Народу" знайшла юридичний спосіб відмовитися від державного фінансування на користь боротьби з коронавірусом. Таку заяву на своїй фейсбук-сторінці зробила парламентарка Євгенія Кравчук.

      Раніше "Слуга народу" поки не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19

      У новій редакції державного бюджету ми маємо передбачити зміни, які дозволять партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди. Сподіваюся, цим шляхетним правом скористаються й інші політсили,
      – зауважила вона.

      Що відомо про державне фінансування партій:

      Восени 2019 року Верховна Рада скоротила його з понад мільярда гривень до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких є 5:

      • "Слуга народу" – у держбюджеті на 2020 рік передбачено 140,5 мільйона гривень;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 42,5 мільйона гривень;
      • "Європейська солідарність" – 26,4 мільйона гривень на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 40,5 мільйона гривень);
      • "Голос" – 19 мільйонів на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 33 мільйони гривень);
      • "Батьківщина" – 26,6 мільйона гривень.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Верховна Рада Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Гроші Слуга народу Новини України Новини політики
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