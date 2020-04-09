"Слуга народу" таки знайшла спосіб, як відмовитися від держфінансування партії

Наприкінці березня від найбільшої парламентської фракції пролунала заява: "Слуга народу" відмовляється від держфінансування. Гроші збиралися передати на потреби медиів, що борються з COVID-19. Однак, як виявилося, такий благородний вчинок здійснити не так легко: ідея не може бути реалізована в рамках чинного законодавства. Втім, у "Слузі народу" вже знайшли спосіб реалізувати затію.

"Слуга Народу" знайшла юридичний спосіб відмовитися від державного фінансування на користь боротьби з коронавірусом. Таку заяву на своїй фейсбук-сторінці зробила парламентарка Євгенія Кравчук.

Раніше "Слуга народу" поки не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19

У новій редакції державного бюджету ми маємо передбачити зміни, які дозволять партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди. Сподіваюся, цим шляхетним правом скористаються й інші політсили,

– зауважила вона.

Що відомо про державне фінансування партій:

Восени 2019 року Верховна Рада скоротила його з понад мільярда гривень до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких є 5: