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      Ни одна партия не отказалась от государственного финансирования, – НАПК

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      Финансирование политических партий / Первый политический

      С 2019 года партии в Украине могут получить финансирование от государства на свою деятельность. В 2020 году ни одна из партий, получивших госфинансирование, не отказалась от него.

      Для того, чтобы отказаться от государственного финансирования, следует обратиться в НАПК. Однако агентство не получило ни одного обращения от партий, рассказал глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

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      Он также отметил, что до 21 апреля партии могли отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной рады. Но уже с 21 апреля вступил в силу закон, который говорит, что партия может отказаться от финансирования за квартал.

      Что известно о государственном финансировании партий: главное

      Кабинет Министров Украины в проекте госбюджета предусмотрел расходы суммой 1,034 миллиарда гривен в пользу политических партий в 2020 году. Из них 567 миллионов гривен было предусмотрено на финансирование уставной деятельности политических партий. Еще 467 миллионов гривен предусматривались как компенсация расходов на ведение избирательной кампании.

      Осенью 2019 года Верховная Рада сократила расходы до около 280 миллионов. Кроме того, теперь финансирование получают только те партии, которые прошли в парламент, а не те, которые одолели 2% барьер. Таких  5:

      • "Слуга народа" – в госбюджете на 2020 год предусмотрено 140,5 миллиона гривен;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 42,5 миллиона гривен;
      • "Европейская солидарность" – 26,4 миллиона гривен на работу партии и 14 миллионов на соблюдение принципов гендерного равенства (в сумме 40,5 миллиона гривен);
      • "Голос" – 19 миллионов на работу партии и 14 миллионов на соблюдение принципов гендерного равенства (в сумме 33 миллиона гривен);
      • "Батькивщина" – 26,6 миллиона гривен.

      В конце марта в "Слуге народа" заявили, что отказываются от государственного финансирования на 2020 год. Однако этого так и не сделали как раз из-за того, что нельзя отказаться от части финансирования, а только на всю каденцию Рады.

      Но в новой редакции государственного бюджета предусмотрели, что партии могут отказаться от государственного финансирования не на весь период работы ВРУ, но и поквартально.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Верховная Рада НАПК Новости политики
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