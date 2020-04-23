Жодна партія не відмовилася від державного фінансування, – НАЗК

З 2019 року партії в Україні можуть отримати фінансування від держави на свою діяльність. У 2020 році жодна з партій, які отримали держфінансування, не відмовилися від нього.

Для того, щоб відмовитися від державного фінансування, слід звернутися до НАЗК. Однак агенція не отримала жодного звернення від партій, розповів голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

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Він також відзначив, що до 21 квітня партії могли відмовитися від фінансування тільки на усі п'ять років каденції Верховної ради. Та вже з 21 квітня набув чинності закон, який говорить, що партія може відмовитись від фінансування за квартал.

Що відомо про державне фінансування партій: головне

Кабінет Міністрів України у проєкті держбюджету передбачив видатки сумою 1,034 мільярда гривень на користь політичних партій у 2020 році. З них 567 мільйонів гривень було передбачено на фінансування статутної діяльності політичних партій. Ще 467 мільйонів гривень передбачалися як компенсацію витрат на ведення виборчої кампанії.

Восени 2019 року Верховна Рада скоротила його до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких є 5:

"Слуга народу" – у держбюджеті на 2020 рік передбачено 140,5 мільйона гривень;

"Опозиційна платформа – За життя" – 42,5 мільйона гривень;

"Європейська солідарність" – 26,4 мільйона гривень на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 40,5 мільйона гривень);

"Голос" – 19 мільйонів на роботу партії і 14 мільйонів за дотримання принципів гендерної рівності (у сумі 33 мільйони гривень);

"Батьківщина" – 26,6 мільйона гривень.

Наприкінці березня в "Слузі народу" заявили, що відмовляються від державного фінансування на 2020 рік. Однак цього так і не зробили якраз через те, що не можна відмовитися від частини фінансування, а лише на всю каденцію Ради.

Та в новій редакції державного бюджету передбачили, що партії можуть відмовитися від державного фінансування не на весь період роботи ВРУ, але й поквартально.