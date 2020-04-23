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      Зеленський може не декларувати витрати на поїздку в Оман: пояснення НАЗК

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Офіс Президента

      Президент України новорічні свята провів в Омані. Однак витрати на цю поїздку він може не декларувати.

      НАЗК під час перевірки поїздки президента Зеленського до Оману цікавило дві речі – хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт. Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

      До слова Рік президентства Зеленського: про що мовчить його команда

      Хто оплачував відпочинок в Омані

      Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі зробила дружина. Відповідну інформацію надали й в Офісі Президента. Відтак це не є подарунком.

      "Згідно з законом "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати", – розповів Новіков.

      Хто оплатив зворотний переліт Зеленського до України

      Президент прилетів у Києв чартерним літаком, який оплатив Султанат Оман. Відтак це теж не можна вважати подарунком і не підпадає під обов'язкове декларування.

      "Ми знаємо, що Оман надав літак, але хто його оплачував – ми не знаємо. Це був характер міждержавних відносин, бо Оман як держава надав Україні як державі літак, а не безпосередньо президенту Зеленському. [...] Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", – відзначив очільник НАЗК.

      При цьому він додав, що в НАЗК поки немає даних, хто заплатив за переліт. Сам літак, яким Зеленський повертався до України, належить компанії з Мальти.

      "В нас є офіційна відповідь, що літак був наданий оманською стороною. Для того, щоб з'ясувати, хто безпосередньо платив, ми якраз і відправили до мальтійської компанії запит", – відзначив Новіков.

      Що відомо про поїздку Зеленського до Оману?

      Спершу про поїздку Зеленського до Оману нічого не було відомо. Однак згодом українські ЗМІ опублікували фото з елітного готелю країни Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

      В Офісі Президента України пояснили: Володимир Зеленський полетів до Оману разом з сім'єю "власним коштом, але у державних справах". Окрім того, у президента нібито були заплановані там "офіційні зустрічі".

      В аравійській країні глава держави провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.

      Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат (Оман), коли там перебував президент України Володимир Зеленський. В Україну глава держави повернувся тим же приватним літаком, яким в Оман прилетів Патрушев. Його називають другою після Путіна людиною у Росії.

      Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Попри це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії. 

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: НАЗК Новини політики Новини України е-декларування Володимир Зеленський
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