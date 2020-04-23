Зеленський може не декларувати витрати на поїздку в Оман: пояснення НАЗК

Президент України новорічні свята провів в Омані. Однак витрати на цю поїздку він може не декларувати.

НАЗК під час перевірки поїздки президента Зеленського до Оману цікавило дві речі – хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт. Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

До слова Рік президентства Зеленського: про що мовчить його команда

Хто оплачував відпочинок в Омані

Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі зробила дружина. Відповідну інформацію надали й в Офісі Президента. Відтак це не є подарунком.

"Згідно з законом "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати", – розповів Новіков.

Хто оплатив зворотний переліт Зеленського до України

Президент прилетів у Києв чартерним літаком, який оплатив Султанат Оман. Відтак це теж не можна вважати подарунком і не підпадає під обов'язкове декларування.

"Ми знаємо, що Оман надав літак, але хто його оплачував – ми не знаємо. Це був характер міждержавних відносин, бо Оман як держава надав Україні як державі літак, а не безпосередньо президенту Зеленському. [...] Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", – відзначив очільник НАЗК.

При цьому він додав, що в НАЗК поки немає даних, хто заплатив за переліт. Сам літак, яким Зеленський повертався до України, належить компанії з Мальти.

"В нас є офіційна відповідь, що літак був наданий оманською стороною. Для того, щоб з'ясувати, хто безпосередньо платив, ми якраз і відправили до мальтійської компанії запит", – відзначив Новіков.

Що відомо про поїздку Зеленського до Оману?

Спершу про поїздку Зеленського до Оману нічого не було відомо. Однак згодом українські ЗМІ опублікували фото з елітного готелю країни Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

В Офісі Президента України пояснили: Володимир Зеленський полетів до Оману разом з сім'єю "власним коштом, але у державних справах". Окрім того, у президента нібито були заплановані там "офіційні зустрічі".

В аравійській країні глава держави провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат (Оман), коли там перебував президент України Володимир Зеленський. В Україну глава держави повернувся тим же приватним літаком, яким в Оман прилетів Патрушев. Його називають другою після Путіна людиною у Росії.

Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Попри це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.