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      Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман: объяснение НАПК

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      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Украины новогодние праздники провел в Омане. Однако расходы на эту поездку он может не декларировать.

      НАПК при проверке поездки президента Зеленского в Оман интересовало две вещи – кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет. Об этом рассказал глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

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      Кто оплачивал отдых в Омане

      Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в отеле сделала жена. Соответствующую информацию предоставили и в Офисе Президента. Поэтому это не является одарком.

      "Согласно закону "О предупреждении коррупции", оплата совместно потребленных услуг женой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть если сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать", – рассказал Новиков.

      Кто оплатил обратный перелет Зеленского в Украину

      Президент прилетел в Киев на чартерном самолете, который оплатил Султанат Омана. Поэтому это тоже нельзя считать подарком и не подпадает под обязательное декларирование.

      "Об обратном перелете Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", – отметил глава НАПК.

      Что известно о поездке Зеленского в Оман?

      Сначала о поездке Зеленского в Оман ничего не было известно. Однако впоследствии украинские СМИ опубликовали фото из элитного отеля страны Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

      В Офисе Президента Украины объяснили: Владимир Зеленский полетел в Оман вместе с семьей "за свой счет, но по государственным делам". Кроме того, у президента якобы были запланированы там "официальные встречи".

      В аравийской стране глава государства провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.

      Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат (Оман), когда там находился Президент Украины Владимир Зеленский. В Украину глава государства вернулся на том же частном самолете, на котором в Оман прилетел Патрушев. Его называют вторым после Путина человеком в России.

      Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после аварии.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины е-декларирование НАПК Владимир Зеленский Новости политики
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