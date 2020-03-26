"Слуга народу" відмовляється від держфінансування на користь боротьби з коронавірусом

Політична партія "Слуга народу" вирішила відмовитися від державного фінансування на 2020 рік, яке передбачено їй законом. Усі ці гроші партія просить спрямувати на потреби медиків, що борються з епідемією коронавірусу.

Про відмову від державного фінансування заявив голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє "Слуга народу" у своєму фейсбуці.

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Партія також закликала усі інші парламентські партії, які отримують фінансування з бюджету, зробити так само. На фінансування партій у державному бюджеті передбачено майже 284 мільйони гривень.

За ці кошти країна зможе забезпечити медиків належними засобами індивідуального захисту, здійснити доплати за роботу в умовах пандемії або витратити їх на інші цілі, які самі лікарі вважатимуть пріоритетними,

– наголосили у "Слузі народу".

У владній партії також наголосили, що відмова від держфінансування не робить політиків залежними від олігархів. Мовляв, партії отримали покриття витрати за вибори у 2019 році, а також державні виплати за перший квартал 2020-го. Цих грошей має вистачити на їхнє фінансування.

Державне фінансування партій: коротко

Восени 2020 року Верховна Рада скоротила його з понад мільярда гривень до близько 280 мільйонів. Крім того, тепер фінансування отримують лише ті партії, що пройшли у парламент, а не ті, які здолали 2% бар'єр. Таких наразі є 5: