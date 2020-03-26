"Слуга народа" отказывается от госфинансирования в пользу борьбы с коронавирусом

Политическая партия "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования на 2020 год, которое предусмотрено ей законом. Все эти деньги партия просит направить на нужды медиков, борющихся с эпидемией коронавируса.

Об отказе от государственного финансирования заявил председатель партии Александр Корниенко, сообщает "Слуга народа" в своем фейсбуке.

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Партия также призвала все другие парламентские партии, которые получают финансирование из бюджета, сделать так же. На финансирование партий в государственном бюджете предусмотрено почти 284 миллионов гривен.

За эти средства страна сможет обеспечить медиков необходимыми средствами индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии или потратить их на другие цели, которые сами врачи сочтут приоритетными,

– отметили в "Слуге народа".

В правящей партии также подчеркнули, что отказ от госфинансирования не делает политиков зависимыми от олигархов. Мол, партии получили покрытия расходы за выборы в 2019 году, а также государственные выплаты за первый квартал 2020-го. Этих денег должно хватить на их финансирование.

Государственное финансирование партий: коротко

Осенью 2020 года Верховная Рада сократила его с более миллиарда гривен до около 280 миллионов. Кроме того, теперь финансирование получают только те партии, которые прошли в парламент, а не те, которые преодолели 2% барьер. Таких сейчас 5: