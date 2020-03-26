"Слуга народа" отказывается от госфинансирования в пользу борьбы с коронавирусом
Политическая партия "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования на 2020 год, которое предусмотрено ей законом. Все эти деньги партия просит направить на нужды медиков, борющихся с эпидемией коронавируса.
Об отказе от государственного финансирования заявил председатель партии Александр Корниенко, сообщает "Слуга народа" в своем фейсбуке.
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Партия также призвала все другие парламентские партии, которые получают финансирование из бюджета, сделать так же. На финансирование партий в государственном бюджете предусмотрено почти 284 миллионов гривен.
За эти средства страна сможет обеспечить медиков необходимыми средствами индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии или потратить их на другие цели, которые сами врачи сочтут приоритетными,
– отметили в "Слуге народа".
В правящей партии также подчеркнули, что отказ от госфинансирования не делает политиков зависимыми от олигархов. Мол, партии получили покрытия расходы за выборы в 2019 году, а также государственные выплаты за первый квартал 2020-го. Этих денег должно хватить на их финансирование.
Государственное финансирование партий: коротко
Осенью 2020 года Верховная Рада сократила его с более миллиарда гривен до около 280 миллионов. Кроме того, теперь финансирование получают только те партии, которые прошли в парламент, а не те, которые преодолели 2% барьер. Таких сейчас 5:
- "Слуга народа" – в госбюджете на 2020 год предусмотрено 140,5 миллиона гривен;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 42,5 миллиона гривен;
- "Европейская солидарность" – 26,4 миллиона гривен на работу партии и 14 миллионов за соблюдение принципов гендерного равенства (в сумме 40,5 миллиона гривен);
- "Голос" – 19 миллионов на работу партии и 14 миллионов за соблюдение принципов гендерного равенства (в сумме 33 миллиона гривен);
- "Батькивщина" – 26,6 миллиона гривен;