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      У "Слузі народу" переконують, що відмовились від бюджетного фінансування

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      "Слуга народу" надіслала листа до НАЗК / 5 канал

      Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко написав листа до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо відмови політсили від бюджетного фінансування до кінця року. Таким чином, кажуть у президентській партії, вони виконали свою обіцянку.

      Раніше законодавство дозволяло політсилі відмовлятись від фінансування лише на всю каденцію у парламенті. Отож, аби була можливість робити це поквартально, нардепи внесли зміни до держбюджету і проголосували. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці. Також вона опублікувала фото листа Корнієнка.

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      Ми відмовилися від бюджетного фінансування до кінця 2020 року. Крапка! Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав відповідного листа, який сьогодні було передано і зареєстровано в НАЗК. Тому "не читайте перед обідом радянських газет", які розганяють зраду. Ми виконали свою обіцянку,
      – заявила Кравчук.

      За словами Кравчук, держфінансування "Слуги народу" на 2020 рік – це приблизно 140 мільйонів гривень. У листі до НАЗК партія відмовилась від грошей на 3 та 4 квартали. Ці 70 мільйонів гривень обіцяють передати на боротьбу з коронавірусом.

      Але кошти за 1 та 2 квартали ми також передамо на подолання COVID-19, просто зробимо це в інший спосіб. Законодавство не дозволяє віддати їх напряму – оскільки благодійність не є статутною діяльністю партії. Тому ми профінансуємо громадські організації, які й займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом,
      – пояснила Кравчук.

      Партія обіцяє звітувати про витрачені гроші.

      Зверніть увагу! Раніше голова партії "Слуга народу" Корнієнко заявив, що політсила відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік. Проте голова НАЗК Олександр Новіков 23 квітня заявив, що жодна партія ще не зверталася до Нацагентства щодо відмови від державного фінансування.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Слуга народу Олександр Корнієнко НАЗК
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