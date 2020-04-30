"Слуга народу" пропонує наступного тижня провести два позачергові засідання Ради

Президентська фракція "Слуга народу" пропонує наступного тижня провести два позачергових пленарних засідання Верховної Ради. Нардепи переконані, що їм треба готуватися до виходу з карантину і помалу переходити в режим роботи, схожий на пленарний.

Два засідання наступного тижня можуть відбутися за ініціативною самих парламентарів, про це повідомляє 24 канал з посиланням на першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Важливо У "Слузі народу" переконують, що відмовились від бюджетного фінансування

Цього тижня у нас позачергове засідання скликано з ініціативи депутатів, без участі президента – це хороший знак. Ми пропонуємо і надалі так рухатися – наступного тижня спробувати зробити не одне, а два позачергових засідання, щоб переходити в режим, схожий на пленарний,

– сказав Корнієнко.

За його словами, "Слуга народу" погоджується з тим, що депутатам потрібно напрацьовувати механізми виходу з карантину. І якщо він завершиться, то Верховна Рада зможе внести зміни до календарного плану своєї роботи і "повернутися в нормальне русло календарного плану".

Окрім того, депутат пропонує два тижні після завершення карантину зробити пленарними, щоб надолужити розгляд питань, передбачених порядком денним третьої сесії.

"Звичайно, ми хотіли б, якщо карантин завершиться в середині травня, то кілька тижнів зробити пленарними, можливо, два тижні, щоб надолужити ті закони, які ми пропустили. Звичайно, не забуваючи про роботу з виборцями, якщо буде така можливість у зв’язку з карантином", – підсумував Корнієнко.

Коли відбудеться засідання

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі 24 каналу сказав, що засідання Ради може відбутись 8 травня. Саме тоді мають розглянути банкіський законопроєкт.



План виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу