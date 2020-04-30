Коли Верховна Рада повернеться до звичного режиму роботи: відповідь Арахамії

Парламент попрацює у режимі позачергових засідань ще протягом двох – трьох тижнів. З 20 травня нардепи планують повернутись до роботи чергової сесії.

Нардепи вирішили, що щотижня з усіх фракцій збиратимуть невідкладні законодавчі ініціативи. Тоді скликатимуть позачергове засідання і голосуватимуть. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує 24 канал.

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Якщо президент визначить якісь інші законопроєкти, які він вважає невідкладними, то на додаток до цієї позачергової сесії збиратимемо і також голосуватимемо,

– заявив Арахамія.

Зазначимо, через карантин з 17 березня Верховна Рада скасувала всі пленарні засідання. До завершення карантину депутати погодилися зосередитися на роботі в комітетах. Голова парламенту за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій може скликати пленарні засідання.

Зверніть увагу! Третя сесія Верховної Ради IX скликання триває з 4 лютого по 17 липня 2020 року.



Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу