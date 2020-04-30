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      Коли Верховна Рада повернеться до звичного режиму роботи: відповідь Арахамії

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      Коли Верховна Рада повернеться до звичного режиму роботи
      Давид Арахамія / Агрополіт

      Парламент попрацює у режимі позачергових засідань ще протягом двох – трьох тижнів. З 20 травня нардепи планують повернутись до роботи чергової сесії.

      Нардепи вирішили, що щотижня з усіх фракцій збиратимуть невідкладні законодавчі ініціативи. Тоді скликатимуть позачергове засідання і голосуватимуть. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує 24 канал.

      Дивіться також "Слуга народу" пропонує наступного тижня провести два позачергові засідання Ради

      Якщо президент визначить якісь інші законопроєкти, які він вважає невідкладними, то на додаток до цієї позачергової сесії збиратимемо і також голосуватимемо,
      – заявив Арахамія.

      Зазначимо, через карантин з 17 березня Верховна Рада скасувала всі пленарні засідання. До завершення карантину депутати погодилися зосередитися на роботі в комітетах. Голова парламенту за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій може скликати пленарні засідання. 

      Зверніть увагу! Третя сесія Верховної Ради IX скликання триває з 4 лютого по 17 липня 2020 року.

      карантин
      Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Верховна Рада Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Давид Арахамія Новини політики
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