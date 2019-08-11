04:52
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Когда ВСУ откажутся от советских радиостанций

      298 Читати новину українською
      Советская радиосистема
      Советская радиосистема / Screenshot

      До конца 2019 года в Вооруженных силах Украины полностью откажутся от использования устаревших радиостанций советского образца на бронетанковой технике.

      Сейчас на 30% заменены шасси средств доставки почты служб Госсвязи на новые боевые бронированные машины. Об этом сообщили на сайте издания "Gazeta.ua".

      Читайте также: Украинцы приняли участие в военных учениях в Грузии

      Начальник войск связи ВСУ Владимир Рапко сообщил, что в этом году завершилось строительство стационарной системы спутниковой связи в Вооруженных силах.

      Володимир Рапко
      Владимир Рапко

      "До конца года также будет построена полевая компонента системы связи, что в разы повысит ее устойчивость. Система связи будет мало зависеть от операторов различных форм собственности: не будет зависеть от Укртелекома, от "Киевстар", "ЮМС", "Лайфа", "Интертелекома". Она будет зависеть только от нас самих", – заявил начальник Войск связи ВСУ.

      Сейчас продолжается переоснащение бронированной боевой техники на современные средства радиосвязи. До конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике,
      – рассказал Владимир Рапко.

      Как один из главных успехов он отметил стабильную работу системы связи в районе проведения ООС. По его словам, она "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах".

      blog_ava
      Янина Соколова о скандальном обращении грузинского ведущего, обматерившего Путина
      11 августа
      227
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Укртелеком
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      11 августа , 22:15 Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      555
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 августа , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1244
      Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      11 августа , 21:09 Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      Катерина Петренко 177
      Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      11 августа , 21:00 Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      616
      Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      11 августа , 20:30 Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      Наталя Сколоздра 1376
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук