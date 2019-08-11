Когда ВСУ откажутся от советских радиостанций

До конца 2019 года в Вооруженных силах Украины полностью откажутся от использования устаревших радиостанций советского образца на бронетанковой технике.

Сейчас на 30% заменены шасси средств доставки почты служб Госсвязи на новые боевые бронированные машины. Об этом сообщили на сайте издания "Gazeta.ua".

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Начальник войск связи ВСУ Владимир Рапко сообщил, что в этом году завершилось строительство стационарной системы спутниковой связи в Вооруженных силах.



Владимир Рапко

"До конца года также будет построена полевая компонента системы связи, что в разы повысит ее устойчивость. Система связи будет мало зависеть от операторов различных форм собственности: не будет зависеть от Укртелекома, от "Киевстар", "ЮМС", "Лайфа", "Интертелекома". Она будет зависеть только от нас самих", – заявил начальник Войск связи ВСУ.

Сейчас продолжается переоснащение бронированной боевой техники на современные средства радиосвязи. До конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике,

– рассказал Владимир Рапко.

Как один из главных успехов он отметил стабильную работу системы связи в районе проведения ООС. По его словам, она "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах".