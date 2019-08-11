Украинцы приняли участие в военных учениях в Грузии

Украинские морпехи учились вместе с военными НАТО в Грузии. Там состоялись военные учения "Проворный дух".

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

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Более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса оттачивали совместные действия в составе объединенных международных подразделений.

Такие учения проходят уже в девятый раз. В этом году они проходили сразу на трех военных базах: в Сенаки, Вазиани и полигоне "Орфоло".

Смотрите видео с учений в Грузии:

В Украине также в этом году состоялись военные учения Sea Breeze. Проводятся они на территории Украины с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений были Украина и США. В этом году учения начались 1 июля.