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      Украинцы приняли участие в военных учениях в Грузии

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      Учения "Проворный дух"
      Учения "Проворный дух" / Скриншот с видео

      Украинские морпехи учились вместе с военными НАТО в Грузии. Там состоялись военные учения "Проворный дух".

      Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

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      Более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса оттачивали совместные действия в составе объединенных международных подразделений.

      Такие учения проходят уже в девятый раз. В этом году они проходили сразу на трех военных базах: в Сенаки, Вазиани и полигоне "Орфоло".

      Смотрите видео с учений в Грузии:

      В Украине также в этом году состоялись военные учения Sea Breeze. Проводятся они на территории Украины с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений были Украина и США. В этом году учения начались 1 июля.

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      Теги: Новости Украины Новости Грузии Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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