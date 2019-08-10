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      Украинец получил престижную награду британской Королевской военной академии

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      Украинец получил меч Королевской академии сухопутных войск Великобритании
      Украинец получил меч Королевской академии сухопутных войск Великобритании / Фото из открытых источников

      Впервые украинца наградили мечом Королевской академии сухопутных войск Великобритании. Артем Бараненко получил награду, как лучший зарубежный выпускник академии в 2019 году.

      Ежегодно такую награду присуждают курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты во время обучения и экзаменов, сообщает Посольство Великобритании. В этом году в Королевской академии сухопутных войск учились 33 офицера из 22 стран мира – от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.

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      Награду украинцу Бараненко вручал генерал-майор Пол Ненсон. Он является командующим Королевской академии сухопутных войск Великобритании и кавалером Ордена Британской Империи.

      артем бараненко
      Вручение награды

      Артем Бараненко является кадетом сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и одним из 15 украинцев, которые ранее учились в Сандгерсте. На выпускной церемонии присутствовали и родители кадета.

      артем бараненко великобританія
      Артем Бараненко с родителями

       

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      Теги: Новости Украины Великобритания
      Источник: 24 канал
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