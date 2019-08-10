Українець став найкращим закордонним випускником британської Королівської військової академії

Вперше українця нагородили мечем Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. Артем Бараненко отримав відзнаку, як найкращий закордонний випускник академії в 2019 році.

Щороку таку нагороду присуджують курсанту, що продемонстрував найвищі результати під час навчання та іспитів, повідомляє Посольство Великої Британії. Цьогоріч в Королівській академії сухопутних військ навчалися 33 офіцери із 22 країн світу – від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України і США.

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Нагороду українцю Бараненку вручав генерал-майор Пол Ненсон. Він є командувачем Королівської академії сухопутних військ Великої Британії та кавалером Ордену Британської Імперії.



Вручення нагороди

Артем Бараненко є кадетом сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та одним із 15 українців, які раніше навчались у Сандгерсті. На випускній церемонії були присутні й батьки кадета.



Артем Бараненко з батьками