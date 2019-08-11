Українці взяли участь у військових навчаннях у Грузії

Українські морпіхи навчалися разом із військовими НАТО у Грузії. Там відбулись військові навчання "Спритний дух".

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України.

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Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів та партнерів Північноатлантичного альянсу відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів.

Такі навчання проходять уже вдев'яте. Цьогоріч вони відбувалися одразу на трьох військових базах: в Сенакі, Вазіані та полігоні "Орфоло".

Дивіться відео з навчань у Грузії:

В Україні також цього року відбулися військові навчання Sea Breeze. Проводяться вони на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань були Україна і США. Цьогоріч навчання почалися 1 липня.