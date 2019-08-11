08:21
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Українці взяли участь у військових навчаннях у Грузії

      163 Читать новость на русском
      Навчання "Спритний дух"
      Навчання "Спритний дух" / Скрін з відео

      Українські морпіхи навчалися разом із військовими НАТО у Грузії. Там відбулись військові навчання "Спритний дух".

      Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України.

      Читайте також: Українець отримав престижну нагороду британської Королівської військової академії

      Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів та партнерів Північноатлантичного альянсу відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів.

      Такі навчання проходять уже вдев'яте. Цьогоріч вони відбувалися одразу на трьох військових базах: в Сенакі, Вазіані та полігоні "Орфоло".

      Дивіться відео з навчань у Грузії:

      В Україні також цього року відбулися військові навчання Sea Breeze. Проводяться вони на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань були Україна і США. Цьогоріч навчання почалися 1 липня.

      blog_ava
      Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО Agile Spirit 2019 в Грузії
      сьогодні
      126
      Теги: Новини України Новини Грузії Збройні сили України Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      10 серпня , 23:16 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      2276
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 серпня , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 1458
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 серпня , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 1269
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      10 серпня , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 1490
      "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою (відео голів)
      10 серпня , 19:01 "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою (відео голів)
      2202
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук