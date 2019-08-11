Коли ЗСУ відмовляться від радянських радіостанцій

До кінця 2019 року у Збройних силах України повністю відмовляться від використання застарілих радіостанцій радянського зразка на бронетанковій техніці.

Наразі на 30% замінені шасі засобів доставки пошти служб Держзв'язку на нові бойові броньовані машини. Про це повідомили на сайті видання "Gazeta.ua".

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Начальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко поінформував, що цьогоріч завершилось будівництво стаціонарної системи супутникового зв'язку в Збройних силах.



Володимир Рапко

"До кінця року також буде побудовано польову компоненту системи зв'язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв'язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекому, від "Київстару", "ЮМС", "Лайфу", "Інтертелекому". Вона буде залежати лише від нас самих", – заявив начальник Військ зв'язку ЗСУ.

Зараз продовжується переоснащення броньованої бойової техніки на сучасні засоби радіозв'язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці,

– розповів Володимир Рапко.

Як один із головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв'язку в районі проведення ООС. За його словами, вона "на порядок вища, ніж це було у 2014-2016 роках".