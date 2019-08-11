20:33
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Коли ЗСУ відмовляться від радянських радіостанцій

      1124 Читать новость на русском
      Радянська радіосистема
      Радянська радіосистема / Screenshot

      До кінця 2019 року у Збройних силах України повністю відмовляться від використання застарілих радіостанцій радянського зразка на бронетанковій техніці.

      Наразі на 30% замінені шасі засобів доставки пошти служб Держзв'язку на нові бойові броньовані машини. Про це повідомили на сайті видання "Gazeta.ua".

      Читайте також: Українці взяли участь у військових навчаннях у Грузії

      Начальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко поінформував, що цьогоріч завершилось будівництво стаціонарної системи супутникового зв'язку в Збройних силах.

      Володимир Рапко
      Володимир Рапко

      "До кінця року також буде побудовано польову компоненту системи зв'язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв'язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекому, від "Київстару", "ЮМС", "Лайфу", "Інтертелекому". Вона буде залежати лише від нас самих", – заявив начальник Військ зв'язку ЗСУ.

      Зараз продовжується переоснащення броньованої бойової техніки на сучасні засоби радіозв'язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці,
      – розповів Володимир Рапко.

      Як один із головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв'язку в районі проведення ООС. За його словами, вона "на порядок вища, ніж це було у 2014-2016 роках".

      blog_ava
      Яніна Соколова: Добкін, Насіров, Кива – це мої улюбленці
      сьогодні
      4879
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Збройні сили України Укртелеком
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      сьогодні , 20:30 Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      Наталя Сколоздра 1740
      Найсмішніші меми тижня: Великий брат, ОМОН гасить протести і "корова ночі"
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Великий брат, ОМОН гасить протести і "корова ночі"
      622
      Мрія дитинства: як проходить військова служба дівчини-піхотинця
      сьогодні , 19:08 Мрія дитинства: як проходить військова служба дівчини-піхотинця
      Повернись живим 388
      Що не так з реакцією українців на протести в Москві?
      сьогодні , 17:04 Що не так з реакцією українців на протести в Москві?
      Олекса Коба 2502
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сьогодні , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 1870
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук