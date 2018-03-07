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Когда заработает 4G в Украине: мобильные операторы порадовали приятными новостями

11:10, 7 марта 3292 Читати новину українською

Три крупнейших украинских мобильных оператора Kyivstar, Lifecell и Vodafone готовы к запуску технологии мобильной связи четвертого поколения 4G, но полноценно она должна заработать в июле 2018 года, поскольку сейчас происходит обмен частотами.

Накануне три крупнейших украинских мобильных оператора приняли участие в торгах за частоты в диапазоне 1800 МГц, на которых они намерены развернуть связь стандарта четвертого поколения 4G.

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После тендера представители Kyivstar, Lifecell и Vodafone заявили, что запуск технологии мобильной связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц прогнозируется летом текущего года.

Так, по словам главного исполнительного директора компании Lifecell Исмета Языджи, они готовы запустить мобильную связь 4G, как только будут завершены работы по конверсии частот, и, скорее всего, это произойдет в июле 2018 года.

О запуске 4G в июле заявил и президент компании Петр Чернышов.

"В 1800-м диапазоне мы будем запускаться в июле. До июля никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого мощного обмена частотами", – отметил он.

По его словам, с точки зрения инфраструктуры в компании "Киевстар" все уже готово для запуска 4G в полосе частот 1800 МГц.

Генеральный директор "Vodafone-Украина" Ольга Устинова также сообщила, что к запуску 4G-связи у ее оператора уже все готово.

"Я прогнозирую, что в 2600 диапазоне мы запустимся уже в конце марта, если ничего не случится. В 1800-спектре – в начале июля", – добавила она.

Напомним, ранее прогнозировалось, что 4G в Украине заработает в конце марта 2018 года.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Новости Украины мобильные устройства Информационные технологии
Источник: 24 Канал
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