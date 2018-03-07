Коли запрацює 4G в Україні: мобільні оператори потішили приємними новинами

Три найбільших українських мобільних оператори Kyivstar, Lifecell і Vodafone вже є готовими до запуску технології мобільного зв'язку четвертого покоління 4G, але повноцінно вона має запрацювати в липні 2018 року, оскільки зараз відбувається обмін частотами.

Напередодні три найбільших українських мобільних оператори взяли участь у торгах за частоти в діапазоні 1800 МГц, на яких вони мають намір розгорнути зв'язок стандарту четвертого покоління 4G.

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Опісля тендеру представники Kyivstar, Lifecell і Vodafone заявили, що запуск технології мобільного зв'язку четвертого покоління в діапазоні 1800 МГц прогнозується влітку поточного року.

Так, за словами головного виконавчого директора компанії Lifecell Ісмета Язиджі, вони є готовими запустити мобільний зв'язок 4G, як тільки будуть завершені роботи з конверсії частот, і, найімовірніше, це станеться в липні 2018 року.

Про запуск 4G у липні заявив і президент компанії Петро Чернишов.

"У 1800-му діапазоні ми будемо запускатися в липні. До липня ніхто не має права запускати. Всі повинні запускати одночасно. Зараз піде обмін частотами, і це дуже важка та складна операція. Я навіть не є впевненим, що в Україні були прецеденти такого потужного обміну частотами", — зауважив він.

За його словами, з точки зору інфраструктури у компанії "Київстар" все вже є готовим для запуску 4G в смузі частот 1800 МГц.

Генеральний директор "Vodafone-Україна" Ольга Устинова також повідомила, що до запуску 4G-зв'язку мережі її оператора вже все готово.

"Я прогнозую, що в 2600 діапазоні ми запустимося вже наприкінці березня, якщо нічого не трапиться. В 1800-спектрі — на початку липня", —додала вона.

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що 4G в Україні запрацює наприкінці березня 2018 року.