Когда заработает общественный транспорт: прогноз Мининфраструктуры
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что в случае улучшения динамики распространения коронавируса, правительство постепенно начнет снимать конкретные ограничения. В частности, это касается общественного транспорта, полноценную работу которого будут восстанавливать тоже постепенно.
Про те, коли громадський транспорт знову зможе повноцінно функціонувати, Владислав Криклій розповів у коментарі виданню Obozrevatel.
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Він наголосив, що відновлення руху відбуватиметься поступово, але з обов'язковим урахуванням динаміки поширення коронавірусу. Втім, за словами, міністра про конкретні терміни поки що говорити передчасно.
Це відбудеться точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би, що у червні-липні. Чому горизонти цих термінів непевні – тому що все залежить від кожного з нас,
– наголосив Владислав Криклій.
За його словами, тут усе залежить від того, наскільки люди ставляться адекватно до певних обмежень, наскільки їх дотримуються.
Що відомо про роботу транспорту в Україні?У період карантину міжміське і міжрегіональне транспортне сполучення практично повністю припинене. Міський транспорт тимчасово не їздить у деяких містах, втім у більшості він таки працює, але з доволі жорсткими обмеженнями.
Наприклад, метро не працює взагалі, а от маршрутки, трамваї, тролейбуси тощо мають жорсткі обмеження щодо кількості людей, які можуть користуватися траснпортом. Подекуди це можуть бути навіть лише конкретні категорії громадян.
Які карантинні обмеження діють в Україні / інфографіка 24 каналу
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