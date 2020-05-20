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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Украина возобновляет автобусные и железнодорожные международные перевозки

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Украина вернет автобусные и железнодорожные международные перевозки
Автобусные и железнодорожные международные перевозки / Факты

Денис Шмыгаль заявил, что Украина возобновляет международные перевозки, которые будут осуществляться на автобусах и железной дороге.

Осуществление международных перевозок будет происходить через открытые пункты пропуска. Об этом премьер сказал во время заседания Кабмина, передает 24 канал.

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С момента публикации сегодняшнего правительственного постановления откроется возможность осуществления международных перевозок как автобусных, так и железнодорожных,
– отметил Шмыгаль.

В то же время премьер добавил, что межобластные перевозки пока не восстановят. Это произойдет в начале июня, сразу после того, как эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

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Международные перевозки в условиях карантина: что известно

  • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Впоследствии его несколько раз продлевали. По последним данным, карантин в Украине продлится до 22 мая.
  • В правительстве обнародовали 5 этапов выхода из карантина.
  • С 16 марта на территорию Украины запретили въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничили международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
  • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

План відновлення транспортного сполучення
План восстановления транспортного сообщения / Инфографика 24 канала
 

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Транспорт Новости Украины
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