Как открывать границы и возрождать туризм в Европе: план Еврокомиссии

Пандемия коронавируса значительно повлияла на туристический бизнес из-за полного закрытия границ в ЕС. Еврокомиссия представила план по безопасному открытию границ и восстановлению туризма.

Еврокомиссия хочет дать возможность людям свободно перемещаться в пределах ЕС, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

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Эксперты рекомендуют странам, которым удалось преодолеть распространение COVID-19, снятие ограничения на свободу передвижения.

В случае, если ситуация в той или иной стране не позволяет этого сделать, то Еврокомиссия предлагает поэтапный план снятия ограничений. В то же время подход к снятию ограничений должен быть гибким и включать возможность повторного усиления мер.

Как будут открывать границы

Еврокомиссия предлагает открывать границы на основе 3 критериев:

эпидемиологической ситуации;

способности применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия;

экономические и социальные соображения отдавать предпочтение трансграничному движению в ключевых сферах деятельности, включая личные причины.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует для транспортных перевозок уменьшать количество пассажиров и использовать средства индивидуальной защиты.

Заметим, что из-за колоссальных потерь и нехватки рабочих некоторые страны спешат открыть границы до конца пандемии коронавируса. Список стран, которые открыли границы, – по ссылке.



Когда откроют границы для туристов / Инфографика 24 канала