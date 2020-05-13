Как открывать границы и возрождать туризм в Европе: план Еврокомиссии
Пандемия коронавируса значительно повлияла на туристический бизнес из-за полного закрытия границ в ЕС. Еврокомиссия представила план по безопасному открытию границ и восстановлению туризма.
Еврокомиссия хочет дать возможность людям свободно перемещаться в пределах ЕС, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Обратите внимание Туризм в условиях COVID-19: когда и какие страны откроют границы
Эксперты рекомендуют странам, которым удалось преодолеть распространение COVID-19, снятие ограничения на свободу передвижения.
В случае, если ситуация в той или иной стране не позволяет этого сделать, то Еврокомиссия предлагает поэтапный план снятия ограничений. В то же время подход к снятию ограничений должен быть гибким и включать возможность повторного усиления мер.
Как будут открывать границы
Еврокомиссия предлагает открывать границы на основе 3 критериев:
- эпидемиологической ситуации;
- способности применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия;
- экономические и социальные соображения отдавать предпочтение трансграничному движению в ключевых сферах деятельности, включая личные причины.
Кроме того, Еврокомиссия рекомендует для транспортных перевозок уменьшать количество пассажиров и использовать средства индивидуальной защиты.
Заметим, что из-за колоссальных потерь и нехватки рабочих некоторые страны спешат открыть границы до конца пандемии коронавируса. Список стран, которые открыли границы, – по ссылке.