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Як відкриватимуть кордони та відновлюватимуть туризм у Європі: план Єврокомісії

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Відкриття кордонів у Європі після коронавірусу 2020: план
Як відкриватимуть кордони у ЄС / Getty Images

Пандемія коронавірусу значно вплинула на туристичний бізнес через повне закриття кордонів у ЄС. Єврокомісія представила план по безпечному відкритті кордонів та відновленні туризму.

Єврокомісія хоче дати можливість людям вільно переміщатися в межах ЄС, а також допомогти туристичному сектору почати відновлюватися після пандемії коронавірусу, повідомляє пресслужба відомства.

Зверніть увагу Туризм в умовах COVID-19: коли та які країни відкриють кордони

Експерти рекомендують країнам, яким вдалося подолати поширення COVID-19, зняти обмеження на свободу пересування.

У випадку, якщо ситуація у тій чи іншій країні не дозволяє цього зробити, то Єврокомісія пропонує поетапний план зняття обмежень. Водночас підхід до зняття обмежень повинен бути гнучким і включати можливість повторного посилення заходів.

Як відкриватимуть кордони

Єврокомісія пропонує відкривати кордони на основі 3 критеріїв:

  • епідеміологічної ситуації; 
  • здатності застосовувати заходи стримування впродовж всієї подорожі;
  • економічні і соціальні міркування – надавати перевагу транскордонному руху в ключових сферах діяльності, включаючи особисті причини.

Окрім того, Єврокомісія рекомендує для транспортних перевезень зменшувати кількість пасажирів та використовувати засоби індивідуального захисту.

Зауважимо, що через колосальні втрати та брак робітників деякі країни поспішають відкрити кордони до кінця пандемії коронавірусу. Список країн, які відкрили кордони, – за посиланням.

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Коли відкриють кордони для туристів / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Здоров'я Транспорт Туристичний бізнес Коронавірус COVID-19 Єврокомісія Євросоюз
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